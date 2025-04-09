Вратарь омского «Авангарда» Серебряков стал лучшим игроком КХЛ на этой неделе

Вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» Никита Серебряков признан лучшим игроком первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 29-летний голкипер провел блестящую серию из шести матчей против магнитогорского «Металлурга».
На счету голкипера с левым хватом 94,9% отраженных бросков, что является лучшим показателем среди других вратарей лиги. Коэффициент надежности Серебрякова сохраняется на уровне 1,57.
Вместе с Серебряковым в список лучших игроков первого раунда вошли защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов (27 лет) и нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал (29 лет). Лучшим новичком плей-офф стал 19-летний нападающий петербургского СКА, несмотря на вылет команды в первом раунде.
Добавим, что Никита Серебряков уже становился лучшим вратарем КХЛ в сезоне 2022−2023 годов. О том, как проходит последним матч серии с «Металлургом» мы писали в нашем обзоре.