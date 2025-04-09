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Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты

Отделения Почты России наделят функциями ПВЗ для доставок с маркетплейсов.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.

«Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через “Почту России” отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки «Почты России».

В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить «Почте России» ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.