Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.