Талантливого музыканта Александра Гуревича похоронят 11 апреля в Таганроге

Стала известна дата и время похорон заслуженного работника культуры РФ, а также легендарного руководителя Таганрогского камерного оркестра Александра Гуревича. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
С Александром Николаевичем простятся в пятницу, 11 апреля. В 11:00 пройдет отпевание в муниципальном зале морга, затем в 12:00 состоится митинг на Николаевском кладбище и в 12:30 будет захоронение.
— Все, кто знал и ценил Александра Николаевича, могут прийти и проститься с ним. Это наша возможность выразить благодарность и уважение к человеку, который отдал столько сил и души нашему городу, — написала Светлана Камбулова.