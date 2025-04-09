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Талантливого музыканта Александра Гуревича похоронят 11 апреля в Таганроге

В пятницу в Таганроге пройдут похороны бессменного руководителя городского камерного оркестра.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата и время похорон заслуженного работника культуры РФ, а также легендарного руководителя Таганрогского камерного оркестра Александра Гуревича. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

С Александром Николаевичем простятся в пятницу, 11 апреля. В 11:00 пройдет отпевание в муниципальном зале морга, затем в 12:00 состоится митинг на Николаевском кладбище и в 12:30 будет захоронение.

— Все, кто знал и ценил Александра Николаевича, могут прийти и проститься с ним. Это наша возможность выразить благодарность и уважение к человеку, который отдал столько сил и души нашему городу, — написала Светлана Камбулова.