«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы", — сказано в комментарии министерства по законопроекту.