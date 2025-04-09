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«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламы в многоквартирные дома, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.

Ранее в среду министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки «Почты России».

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы", — сказано в комментарии министерства по законопроекту.

В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить «Почте России» ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.