Нижегородцев предупредили об изменении автобусных маршрутов

В Нижнем Новгороде с 11 апреля изменят ряд маршрутов, рассказали в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Так, решено продлить путь следования автобусов А-65 для жителей ЖК «Торпедо». Им будет проще добираться до социальных учреждений Автозаводского района и не придется делать пересадку по пути к заводу «Сокол» и промзоне на Кузбасской.
Маршрут Т-59 переведут на регулируемые тарифы и переименуют в А-59, изменив при этом схему движения (чтобы не дублировать маршрут А-56).
«Для восстановления прямой беспересадочной связи микрорайона Молитовского с проходными Автозавода и Южным шоссе А-59 будет следовать из микрорайона Юг по проспекту Ленина с заездом на улицы Баумана и Голубева. Далее автобусы проследуют с Комсомольской площади по Комсомольскому шоссе, проспекту Героев и улице Чаадаева до микрорайона Новая стройка», — пояснили в ЦРТС.
Участок от завода «Красное Сормово» до проспекта Героев, который исключили из маршрута А-59 продолжат обслуживать А-56 и А-51.
Автобусы А-86 вместо улиц Стрелковой, Машинной и Зайцева будут курсировать по проспекту Кораблестроителей. Для удобства пассажиров в рейсы на данном направлении выпустят машины большого класса.
Узнать обо всех изменениях маршрутов можно на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.
Ранее мы рассказывали о том, как теперь будут называться станции на ГЖД.