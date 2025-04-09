Нижегородцев предупредили об изменении автобусных маршрутов

В Нижнем Новгороде с 11 апреля изменят ряд маршрутов, рассказали в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Так, решено продлить путь следования автобусов А-65 для жителей ЖК «Торпедо». Им будет проще добираться до социальных учреждений Автозаводского района и не придется делать пересадку по пути к заводу «Сокол» и промзоне на Кузбасской.