Павленко рассказала, как будет выглядеть новый продовольственный рынок в Ялте

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, как будет выглядеть новый продовольственный рынок. Об этом сообщает КИА.
Рынок будет представлять собой двухэтажное здание. Площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров.
На первом этаже планируется расположить продуктовую группу, фуд-корт с фонтаном, пекарни, цеха мясных полуфабрикатов.
Руководитель администрации добавила, что на втором будут торговать хозяйственными и промышленными товарами. В подвале разместят склады и холодильные камеры. Площадь этого помещения составит 2 тысячи квадратных метров. На крыше оборудуют паркинг на 290 мест.
Временный продовольственный рынок разместят на улице Киевской. Павильоны уже готовы, в настоящее время подключаются коммуникации.