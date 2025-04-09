Новосибирцы жалуются на аварийный мост, который используется детьми

В Новосибирске продолжает ухудшаться состояние моста на Дениса Давыдова, ведущего к 430-му детскому саду и 28-му лицею. Местные жители сообщили в редакцию Om1 Новосибирск, что осенью прошлого года мост получил поперечную трещину, что создало опасность для пешеходов. Особое беспокойство вызывает тот факт, что через этот мост ежедневно проходят дети, пожилые люди и мамы с колясками. Кроме того, поблизости нет других переправ, и обходить мост приходится далеко.
«Через мост проходят дети в сад и школу, и обходить его очень далеко. Рядом больше переправ нет, а состояние моста ухудшается. После установки верхнего моста, который должен был служить как временное решение, ситуация только усугубилась — он начал сильно прогибаться, и теперь даже верхний мост разваливается», — делится местная жительница.
Напомним, что ещё осенью прошлого года мост на Дениса Давыдова был временно усилен дополнительной конструкцией, но сейчас и эта мера не справляется с нагрузкой. Жители района обеспокоены безопасностью перехода и призывают власти принять меры по восстановлению переправы.