Новосибирцы жалуются на аварийный мост, который используется детьми

В Новосибирске продолжает ухудшаться состояние моста на Дениса Давыдова, ведущего к 430-му детскому саду и 28-му лицею. Местные жители сообщили в редакцию Om1 Новосибирск, что осенью прошлого года мост получил поперечную трещину, что создало опасность для пешеходов. Особое беспокойство вызывает тот факт, что через этот мост ежедневно проходят дети, пожилые люди и мамы с колясками. Кроме того, поблизости нет других переправ, и обходить мост приходится далеко.