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В Аксае жильцам дома разрешили вернуться в квартиры после ликвидации БПЛА

В доме, куда на бельевые веревки упал дрон, вернули электричество.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае после того, как взрывотехники ФСБ успешно обезвредили дрон, жильцам многоквартирного дома на улице Платова разрешили вернуться в квартиры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

В доме было возобновлено электроснабжение. Его на время пришлось отключить из-за падения беспилотника на бельевые веревки. А вот газ жильцам вернут вечером, когда все будут дома. Запуск газоснабжения ожидается с 18:00.

— Благодарю все экстренные службы за оперативное и качественное реагирование, — написал он.