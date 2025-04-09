В Аксае жильцам дома разрешили вернуться в квартиры после ликвидации БПЛА

В Аксае после того, как взрывотехники ФСБ успешно обезвредили дрон, жильцам многоквартирного дома на улице Платова разрешили вернуться в квартиры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.
В доме было возобновлено электроснабжение. Его на время пришлось отключить из-за падения беспилотника на бельевые веревки. А вот газ жильцам вернут вечером, когда все будут дома. Запуск газоснабжения ожидается с 18:00.
— Благодарю все экстренные службы за оперативное и качественное реагирование, — написал он.