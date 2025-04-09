Король Карл III и королева Камилла отмечают 20-летие брака

Кроме того, теперь она была совладелицей резиденций принца — помимо Кларенс-Хауза и Биркхолла, это еще и Хайгроув-Хауз в графстве Глостершир, где обычно проходили семейные торжества. В 2006 году принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская купили также поместье Лвинивермод в Уэльсе — оно, правда, больше похоже на фермерский домик. Этот уголок в валлийской деревне супруги выделили для личной жизни в отпуске: дом был отремонтирован с самым бережным отношением к окружающей среде, для интерьера были использованы местные предметы мебели и декор. К слову, часть дома сдается: для личного использования супруги оставили себе только трехкомнатный флигель с гостиной, представляющий собой четверть всего пространства. Все остальное предлагается для аренды — в то время, когда хозяев нет дома.