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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025

Отопление и горячую воду отключат в двух округах Иркутска 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025 коснется Ленинского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, который в дальнейшем поможет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Вокзальная, 13, Напольная, 117, — уточняет оператор.

Стоит запастись теплой одеждой, ведь завтра в Иркутске воздух прогреется всего до +2 градусов. Отметим, что в некоторых домах временно отключат и горячую воду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вождение в нетрезвом виде закончилось для жителя Зимы конфискацией автомобиля.