Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025

Стоит запастись теплой одеждой, ведь завтра в Иркутске воздух прогреется всего до +2 градусов. Отметим, что в некоторых домах временно отключат и горячую воду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.