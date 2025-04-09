Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025

Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025 коснется Ленинского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, который в дальнейшем поможет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Вокзальная, 13, Напольная, 117, — уточняет оператор.
Стоит запастись теплой одеждой, ведь завтра в Иркутске воздух прогреется всего до +2 градусов. Отметим, что в некоторых домах временно отключат и горячую воду. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вождение в нетрезвом виде закончилось для жителя Зимы конфискацией автомобиля.