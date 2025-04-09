В Узбекистане стартуют рейды по выявлению автомобилей, загрязняющих воздух

На протяжении месяца, с 10 апреля по 10 мая, инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с представителями экологических структур будут останавливать транспортные средства и проверять их на соответствие экологическим стандартам. Для этого задействуют специальное оборудование, измеряющее уровень выбросов угарного газа, оксидов азота и других загрязняющих веществ.