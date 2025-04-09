В Узбекистане стартуют рейды по выявлению автомобилей, загрязняющих воздух

На протяжении месяца, с 10 апреля по 10 мая, инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с представителями экологических структур будут останавливать транспортные средства и проверять их на соответствие экологическим стандартам. Для этого задействуют специальное оборудование, измеряющее уровень выбросов угарного газа, оксидов азота и других загрязняющих веществ.
Автомобили, чьи выбросы превысят установленные нормы, будут запрещены к эксплуатации до устранения неисправностей. Кроме того, на владельцев таких транспортных средств наложат штрафы.
Второй этап акции «Чистый воздух» запланирован на август-сентябрь: он пройдет по всей стране с 10 августа по 10 сентября, а в Ташкенте — с 10 сентября по 10 октября.
Организаторы отмечают, что цель мероприятия — улучшить качество воздуха и повысить экологическую ответственность автомобилистов. Учитывая, что значительная часть загрязнений в городах связана именно с выхлопами автотранспорта, подобные меры считаются важным шагом в борьбе за чистую и безопасную окружающую среду.