Как повлияли апрельские заморозки на растения в Беларуси? Спросили в Белгидромете

«Однозначно можно сказать, что растения испытывают стресс. Однако пока еще рано делать выводы — оценить влияние низких температур на посевы станет возможным после того, когда вегетация вновь примет активный характер», — отметили специалисты Белгидромета.
В Могилевской, в восточной части Минской и Витебской областей, а также частично в Гомельской области на полях наблюдается снежный покров — он защищает сельхозкультуры от низких температур.
В более уязвимом положении оказались посевы в западной половине страны, где снега нет.
«Прошедшей ночью температура воздуха местами здесь понижалась до −5 −6°C, некоторые метеостанции отметили −7 −8°C. Вблизи поверхности почвы температура была еще ниже. Такие температуры могут представлять опасность для появившихся всходов ранних яровых культур», — считают эксперты. В отдельных регионах не исключена вероятность повреждения надземной массы озимого рапса.
Для озимых зерновых культур, у которых началось образование зачаточного колоса, низкие температуры могут не лучшим образом сказаться на формировании продуктивности.
Что касается плодовых, то в первую очередь пострадают ранние косточковые культуры в южных районах республики, накануне похолодания здесь у них началось цветение. Как напомнили специалисты, цветки повреждаются при температуре воздуха −2°C.
Как прогнозируют в Белгидромете, в конце недели в связи с повышением температуры агрометеорологические условия начнут улучшаться.
«Необходимо провести мониторинг посевов. Ослабленные и поврежденные растения более подвержены болезням, это потребует дополнительных мер защиты», — отметили собеседники.
Весной многие дачники сталкиваются с опасным природным явлением — возвратными заморозками, когда после теплых дней с температурой до +18 °C внезапно наступают ночные похолодания до −3…-6 °C.