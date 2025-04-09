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Как повлияли апрельские заморозки на растения в Беларуси? Спросили в Белгидромете

Из-за резкого похолодания в Беларуси сложилась непростая агрометеорологическая обстановка. В более уязвимом положении оказались посевы в западной половине страны. Плодовые деревья — в южных регионах, сообщили Смартпресс в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 46% 764 мм рт. ст. +12°
Источник: Смартпресс

«Однозначно можно сказать, что растения испытывают стресс. Однако пока еще рано делать выводы — оценить влияние низких температур на посевы станет возможным после того, когда вегетация вновь примет активный характер», — отметили специалисты Белгидромета.

В Могилевской, в восточной части Минской и Витебской областей, а также частично в Гомельской области на полях наблюдается снежный покров — он защищает сельхозкультуры от низких температур.

В более уязвимом положении оказались посевы в западной половине страны, где снега нет.

«Прошедшей ночью температура воздуха местами здесь понижалась до −5 −6°C, некоторые метеостанции отметили −7 −8°C. Вблизи поверхности почвы температура была еще ниже. Такие температуры могут представлять опасность для появившихся всходов ранних яровых культур», — считают эксперты. В отдельных регионах не исключена вероятность повреждения надземной массы озимого рапса.

Для озимых зерновых культур, у которых началось образование зачаточного колоса, низкие температуры могут не лучшим образом сказаться на формировании продуктивности.

Что касается плодовых, то в первую очередь пострадают ранние косточковые культуры в южных районах республики, накануне похолодания здесь у них началось цветение. Как напомнили специалисты, цветки повреждаются при температуре воздуха −2°C.

Как прогнозируют в Белгидромете, в конце недели в связи с повышением температуры агрометеорологические условия начнут улучшаться.

«Необходимо провести мониторинг посевов. Ослабленные и поврежденные растения более подвержены болезням, это потребует дополнительных мер защиты», — отметили собеседники.

Весной многие дачники сталкиваются с опасным природным явлением — возвратными заморозками, когда после теплых дней с температурой до +18 °C внезапно наступают ночные похолодания до −3…-6 °C.