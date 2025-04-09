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В Ростовской области продолжается строительство семи плавательных бассейнов

Новые бассейны скоро появятся в Звереве, Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Ростовская область получит семь новых современных бассейнов. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, шесть объектов строятся по федеральному проекту «Бизнес-спринт» в Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах. Еще один спортивный комплекс с бассейном возводится в Звереве.

— Сейчас на объекте в Сальском районе завершены ключевые этапы: усиление грунтов, монтаж металлоконструкций и чаши бассейна, — рассказал руководитель проекта Михаил Меженевкий во время проверки хода строительства. — Идет установка сэндвич-панелей.

Каждый 25-метровый бассейн рассчитан на шесть дорожек и сможет принимать до 360 посетителей ежедневно. В состав комплексов входят спортивная зона и административно-бытовой блок. Особенно ждут открытия местные жители.

— Я мечтаю научиться плавать в новом бассейне, — поделился школьник Руслан Шевченко.

Его мама Анастасия добавила, что это отличная возможность для всей семьи заниматься спортом и укреплять здоровье.

Подрядчики обещают сдать объект в сентябре. Напомним, что Ростовская область уже сегодня входит в топ-10 регионов России по количеству спортивных сооружений — их здесь более 11 тысяч.