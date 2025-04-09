В Ростовской области продолжается строительство семи плавательных бассейнов

В 2025 году Ростовская область получит семь новых современных бассейнов. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, шесть объектов строятся по федеральному проекту «Бизнес-спринт» в Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах. Еще один спортивный комплекс с бассейном возводится в Звереве.