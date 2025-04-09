Новосибирцы будут летать в Грузию без пересадок

Стало известно о возобновлении прямых авиаперелетов между Новосибирском и Тбилиси. Самолеты начнут летать между двумя городами с 15 апреля, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
«Полеты на Boeing 737−500 будут осуществляться дважды в неделю, оператором выступит Georgian Airways», — говорится в пресс-релизе.
Самолеты из Новосибирска будут летать по вторникам и субботам. Вылет назначен на 06.50, время в полете составит около пяти часов. Из Грузии воздушное судно будет отправляться вечером в понедельник и пятницу.