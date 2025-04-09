Апрельский снег подтянет показатель осадков в сложных районах Крыма

— По осадкам, которые мы фиксировали в пределах последнего снега, было порядка двух фронтов, — говорит руководитель регионального Минсельхоза. — Сейчас есть районы, которые получили больше месячной нормы. Это Симферопольский, Красногвардейский, Бахчисарайский, Нижнегорский и Джанкойский. Худшим по осадкам являлись Ленинский и Черноморский районы. Они в суровой климатической зоне. Последний снег добавил по 10−12 мм осадков.