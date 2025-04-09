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Апрельский снег подтянет показатель осадков в сложных районах Крыма

Озимый клин в этом году пострадал меньше всех: только 2−3%, и это в пределах погрешности.

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк на брифинге подвел предварительный итог апрельской непогоды.

— По осадкам, которые мы фиксировали в пределах последнего снега, было порядка двух фронтов, — говорит руководитель регионального Минсельхоза. — Сейчас есть районы, которые получили больше месячной нормы. Это Симферопольский, Красногвардейский, Бахчисарайский, Нижнегорский и Джанкойский. Худшим по осадкам являлись Ленинский и Черноморский районы. Они в суровой климатической зоне. Последний снег добавил по 10−12 мм осадков.

Как отмечает Денис Кратюк, цифры, вроде, небольшие, но снег все меняет.

— Чем понятен и приятен снег, несмотря на то, что он несет холода, — рассуждает собеседник. — Как правило, после выпадения снега, когда он тает, влага гарантировано попадает в почву. Сейчас ситуация по озимым стабильная.