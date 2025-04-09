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Глава АСИ подарила Путину сборник по промышленному туризму

Глава АСИ Чупшева подарила Путину сборник по промышленному туризму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подарила президенту России Владимиру Путину путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов», который стал совместным проектом России и Белоруссии.

«В прошлый раз дарила Вам сборник наших новых российских туристических маршрутов, а в этот раз хочу подарить Вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект по промышленному туризму “Две страны, тысячи заводов”, — сказала Чупшева на встрече с Путиным.

По ее словам, в путеводителе представлены 50 заводов и предприятий России и Белоруссии с общей историей.

«Мне кажется, интересный туристический проект для жителей наших стран и для дальнейшего сотрудничества по расширению», — подчеркнула глава АСИ.

Путин, принимая подарок, сказал, что с интересом ознакомится со сборником.