Глава АСИ подарила Путину сборник по промышленному туризму

«В прошлый раз дарила Вам сборник наших новых российских туристических маршрутов, а в этот раз хочу подарить Вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект по промышленному туризму “Две страны, тысячи заводов”, — сказала Чупшева на встрече с Путиным.