Глава АСИ подарила Путину сборник по промышленному туризму

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подарила президенту России Владимиру Путину путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов», который стал совместным проектом России и Белоруссии.
«В прошлый раз дарила Вам сборник наших новых российских туристических маршрутов, а в этот раз хочу подарить Вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект по промышленному туризму “Две страны, тысячи заводов”, — сказала Чупшева на встрече с Путиным.
По ее словам, в путеводителе представлены 50 заводов и предприятий России и Белоруссии с общей историей.
«Мне кажется, интересный туристический проект для жителей наших стран и для дальнейшего сотрудничества по расширению», — подчеркнула глава АСИ.
Путин, принимая подарок, сказал, что с интересом ознакомится со сборником.