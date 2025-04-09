Ситуация ухудшается: новые выбросы мазута загрязнили три участка пляжей Анапы

Выселковский район подтвердил наличие фрагментов нефтепродуктов у кромки воды на пляже отеля «Пляжный поселок». Участники спасательной операции из Лабинского района обнаружили небольшие фракции мазута на береговой полосе между с. Витязево и ст. Благовещенской. Также мелкие выбросы зафиксированы представители Абинского района — их муниципальная команда работает на Центральном пляже Анапы.



Сотрудники всех трех муниципалитетов сразу же приступили к очистке загрязненных участков. В первую очередь убирают самые крупные фрагменты мазута, затем продолжается более деликатная работа по очистке всего побережья.