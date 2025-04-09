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Ситуация ухудшается: новые выбросы мазута загрязнили три участка пляжей Анапы

9 апреля 2025 года в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута на побережье. По результатам утреннего мониторинга, команды из трех муниципалитетов начали работы по ликвидации загрязнения.

Источник: Новая Кубань

Выселковский район подтвердил наличие фрагментов нефтепродуктов у кромки воды на пляже отеля «Пляжный поселок». Участники спасательной операции из Лабинского района обнаружили небольшие фракции мазута на береговой полосе между с. Витязево и ст. Благовещенской. Также мелкие выбросы зафиксированы представители Абинского района — их муниципальная команда работает на Центральном пляже Анапы.

Сотрудники всех трех муниципалитетов сразу же приступили к очистке загрязненных участков. В первую очередь убирают самые крупные фрагменты мазута, затем продолжается более деликатная работа по очистке всего побережья.