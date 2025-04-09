Глава Кубани рассказал о первой группе призывников в армию

Губернатор отметил, что новобранцев из Краснодарского края всегда отличают физическая подготовка, высокие нравственно-патриотические качества. Это во многом результат комплексной работы по подготовке граждан к военной службе, которая проводится в крае. Она включает в себя военно-патриотическое воспитание, эффективные лечебно-оздоровительные мероприятия и подготовку граждан по основам военной службы.