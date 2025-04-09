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В Ростове из окна 12-го этажа выпал пятилетний мальчик

В Советском районе Ростова ребенок упал с 12-го этажа и выжил.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Еременко из окна 12-го этажа выпал пятилетний ребенок. Мальчик выжил. И его с травмами в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

После случившегося прокуратурой была организована проверка. Также следователями устанавливаются причины произошедшего.

— Следователем проведен осмотр места происшествия. Выполняются и иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств травмирования ребенка, — сообщили в ростовском Следкоме.

Спасатели напоминают дончанам: не оставлять детей одних; выходя из комнаты закрывать окна; не ставить к окнам стулья и диваны; и не забывать, что москитные сетки не уберегут от падения.