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Фермер сделал предложение девушке при помощи культиватора

Молодой человек подготовил подруге необычный сюрприз. Он позвал ее замуж, оставив надпись на поле с помощью трактора.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Предложение руки и сердца на поле трактором
Источник: TNN

25-летний молодой человек из Нижней Саксонии Паскаль Леккер вспахал 12 гектаров земли и, прицепив к трактору культиватор, оставил на поле надпись: «Ты выйдешь за меня замуж?». Об этом пишет издание Bild.

Вопрос отлично виднелся с холма на расстоянии пять километров, куда Паскаль и привез 24-летнюю подругу Лизу Нойберт. Девушке потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это за буквы на поле и что послание адресовано именно ей. Затем Паскаль опустился перед Лизой на колено. «Она была совершенно ошеломлена, не ожидала этого и сказала “да”», — поделился радостью будущий жених.

Идея предложения XXL пришла Паскалю в голову три месяца назад. Он составил программу поездки трактора, используя спутниковые снимки и сведения GPS, а затем, незадолго до посева, приступил к делу. Теперь буквы будут видны до сбора урожая, особенно в сырую погоду.

Ранее в Китае парень подарил девушке помолвочное кольцо, однако она его раскусила.