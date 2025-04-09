Фермер сделал предложение девушке при помощи культиватора

Вопрос отлично виднелся с холма на расстоянии пять километров, куда Паскаль и привез 24-летнюю подругу Лизу Нойберт. Девушке потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это за буквы на поле и что послание адресовано именно ей. Затем Паскаль опустился перед Лизой на колено. «Она была совершенно ошеломлена, не ожидала этого и сказала “да”», — поделился радостью будущий жених.