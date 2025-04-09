Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — сказано в ответе ведомства.
В документе также отмечается, что в случае наличия сведений, подтверждающих признаки иноагента, Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов.
Ранее Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.