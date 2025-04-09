В Ростове скандал вокруг публичной библиотеки вышел на федеральный уровень

По информации Крольмана, проект предусматривает замену исторического армянского туфа, которым облицовано здание. Кроме того, новый вариант предполагает использование системы вентфасада, что по мнению архитектурного сообщества, приведёт к непоправимым изменениям внешнего вида Публички. Также Крольман убеждён, что проект заменяет полноценную реставрацию косметическим ремонтом и игнорирует значимость оригинальных материалов и их культурное значение.