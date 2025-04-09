В Ростове скандал вокруг публичной библиотеки вышел на федеральный уровень

Дискуссии вокруг капремонта Донской государственной публичной библиотеки в Ростове привели к всероссийскому скандалу. Причиной споров стал проект обновления фасада здания, который в своём Telegram-канале резко раскритиковал краевед Геннадий Крольман.
По информации Крольмана, проект предусматривает замену исторического армянского туфа, которым облицовано здание. Кроме того, новый вариант предполагает использование системы вентфасада, что по мнению архитектурного сообщества, приведёт к непоправимым изменениям внешнего вида Публички. Также Крольман убеждён, что проект заменяет полноценную реставрацию косметическим ремонтом и игнорирует значимость оригинальных материалов и их культурное значение.
В ответ на возникшую критику представитель минкульта Ростовской области Наталья Демиденко заявила, что первоначальный вид библиотеки будет сохранён в полном объёме. По её словам, замена туфа обусловлена критическим износом материала.
Позже в обсуждение включилось архитектурное сообщество страны, выразив поддержку позиции Крольмана. Искусствовед Юлия Тарабарина подчеркнула, что ремонт необходим, однако важно различать его от полноценной реставрации.
Общественный резонанс дал сторонникам сохранения культурного наследия надежду. Несмотря на то, что статус капремонта позволяет упростить внесение изменений, давление со стороны общественности может вынудить власти изменить подход к обновлению здания Публички.