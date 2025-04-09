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Мужчина из Башкирии смог выжить после падения в 22-метровый колодец

Житель Башкирии рухнул в колодец глубиной 22 метра и выжил.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии произошел несчастный случай — местный житель упал в глубокий колодец во дворе собственного дома. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ведомства, родители молодого человека забили тревогу, когда заметили исчезновение сына. Они обнаружили его в колодце глубиной 22 метра. К счастью, уровень воды составлял всего около полутора метра, что предотвратило трагический исход.

На место оперативно прибыли спасатели. Специалисты с помощью альпинистского снаряжения успешно извлекли пострадавшего из шахты и передали медикам.

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