В мае в Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной маркировке видеоигр

Индустрия видеоигр в России стоит на пороге важного этапа. Уже в мае в Госдуме запланировано первое чтение законопроекта, который, возможно, определит вектор развития всей отечественной игровой среды на годы вперед. Как отмечает эксперт РОЦИТ, руководитель проекта Технологии «Российской газеты» Олег Капранов, документ направлен не на запреты, как опасались некоторые игроки рынка, а скорее на создание правил игры — четких, понятных и комфортных для всех участников.
Речь идет о таких мерах, как обязательная маркировка игр, оценка их влияния на детскую аудиторию, требования к платформам и разработчикам, а также, что особенно важно, финансовая поддержка через государственные фонды. Разговоров было много, но теперь у нас есть шанс перейти от слов к делу.
Особенно радует подход, который демонстрируют профильные ведомства. Минцифры, например, предлагает развивать отрасль не сверху вниз, а в диалоге с профессиональным сообществом. Без давления, без искусственных ограничений. Ставка делается на доверие и совместную работу. Активную работу ведет и Минэкономразвития. И если все пойдет по плану, то российская игровая индустрия действительно сможет выйти на новый уровень не только с точки зрения контента, но и в плане инвестиций, рабочих мест и технологических решений.
Пока же государственные механизмы только формируются, бизнес учится работать в новых условиях. Отдельно стоит отметить, как на наших глазах развивается сегмент отечественных онлайн-магазинов видеоигр. Еще недавно казалось, что замена зарубежным платформам невозможна.
Но сегодня ситуация иная. VK Play уже сейчас демонстрирует стабильный рост: миллионы пользователей, постоянные обновления платформы, выход новых игр. Это не просто магазин — это пространство, где российский геймдев находит своего зрителя, игрока, критика. Да, библиотеки пока не такие масштабные, как у мировых конкурентов, но и здесь важен не объем, а направление. А направление — однозначно правильное.
Кроме этого, мы видим, как отечественные тайтлы уверенно занимают свое место на рынке. «Смута», «Спарта 2035», «Сатурн», «Передний край», «Бессмертная симфония» — это не просто игры, это история о том, что в России умеют делать контент с идеей, с характером, с уважением к игроку. Причем все чаще такие проекты реализуются при участии Института развития интернета (ИРИ) и целого ряда отраслевых ассоциаций, что говорит о формировании устойчивой системы поддержки.
И именно ИРИ в этом году предложил очень тонкий и продуманный шаг — так называемую анонимную поддержку игровых проектов, нацеленных на международный рынок. Из-за риска санкций названия ряда победителей конкурса пока не раскрываются, и это выглядит не как секретность, а как защита — защита авторов, их труда и будущего.
Игры продолжат разрабатываться, деньги поступают, творческий процесс не замораживается. Такая гибкость говорит о зрелости: мы учимся адаптироваться к реалиям, не сворачивая амбиций.
Есть еще важный момент, о котором нельзя забывать. За всей этой историей, за цифрами, законопроектами, платформами, стоят люди. Молодые разработчики, художники, сценаристы, инженеры, звукорежиссеры. Все те, кто делает игры не потому, что это модно, а потому что в этом их призвание. И именно для них сегодня открываются новые возможности: гранты, инфраструктура, институциональная поддержка. Путь от идеи до реализации становится короче и безопаснее.
Главное, что сегодня на всех уровнях есть понимание, что игровая индустрия в России — это не уголок для маргинала с куском холодной пиццы, а полноценный рынок с серьезными доходами и большими перспективами.
Да, еще многое впереди: предстоит наладить производство консолей, решить логистические задачи, укрепить дистрибуцию. Но главное уже есть — интерес, талант и движение вперед. И, что особенно важно, теперь у нас есть ощущение, что мы в этом движении не одни.
Автор — эксперт РОЦИТ, руководитель проекта Технологии «Российской газеты» Олег Капранов.
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