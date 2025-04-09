В мае в Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной маркировке видеоигр

Есть еще важный момент, о котором нельзя забывать. За всей этой историей, за цифрами, законопроектами, платформами, стоят люди. Молодые разработчики, художники, сценаристы, инженеры, звукорежиссеры. Все те, кто делает игры не потому, что это модно, а потому что в этом их призвание. И именно для них сегодня открываются новые возможности: гранты, инфраструктура, институциональная поддержка. Путь от идеи до реализации становится короче и безопаснее.