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Ремонт автовокзала в Ялте затягивается из-за аварийных несущих конструкций

Ялтинский автовокзал отремонтируют почти за 480 миллионов рублей.

Источник: Янина Павленко/Tg

В Ялте продолжается капитальный ремонт автовокзала. На эти цели из городского бюджета было выделено 478 миллионов рублей.

Глава администрации города Янина Павленко отметила, что автовокзал не ремонтировался с 1966 года. Спустя 58 лет осенью 2024 года подрядчик приступил к реконструкции. Однако в процессе демонтажа были выявлены новые проблемы: несущие конструкции оказались в аварийном состоянии. Из-за этого сроки завершения ремонта будут изменены.

«Понимаем, что быстрым процесс не будет — в ремонте нуждается огромное четырехэтажное здание, две платформы. Автобусы продолжают отправляться с автостанции — установлен временный кассовый павильон на четыре окошка», — рассказала глава Ялты.