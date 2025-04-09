Ремонт автовокзала в Ялте затягивается из-за аварийных несущих конструкций

Глава администрации города Янина Павленко отметила, что автовокзал не ремонтировался с 1966 года. Спустя 58 лет осенью 2024 года подрядчик приступил к реконструкции. Однако в процессе демонтажа были выявлены новые проблемы: несущие конструкции оказались в аварийном состоянии. Из-за этого сроки завершения ремонта будут изменены.