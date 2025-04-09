В Курской области трагически погиб омич, участвовавший в СВО

Сироткин, работавший автомехаником, добровольцем отправился в зону СВО в 2024 году. 21 января 2025 года он трагически погиб в Курской области. Администрация Троицкого сельского поселения отзывается о нем как о жизнерадостном, трудолюбивом и отзывчивом человеке, всегда готовом прийти на помощь.