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В Курской области трагически погиб омич, участвовавший в СВО

30-летний житель села Троицкое погиб в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области скорбят по Игорю Сироткину, 30-летнему жителю села Троицкое, погибшему при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции в Курской области.

Сироткин, работавший автомехаником, добровольцем отправился в зону СВО в 2024 году. 21 января 2025 года он трагически погиб в Курской области. Администрация Троицкого сельского поселения отзывается о нем как о жизнерадостном, трудолюбивом и отзывчивом человеке, всегда готовом прийти на помощь.

«Это невосполнимая потеря для всех, Игорь навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Прощание с Игорем Сироткиным состоится 11 апреля 2025 года с 11:00 до 12:00 по адресу: Омская область, Омский район, село Троицкое, ул. Гагарина, дом 44.