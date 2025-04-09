Начальник ФСИН Башкирии Владислав Дзюба заключен под стражу

49-летнего начальника ФСИН Башкирии, генерала-майора внутренней службы Владислав Дзюбу арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.
Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН.
— Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в Следкоме.
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