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Начальник ФСИН Башкирии Владислав Дзюба заключен под стражу

Главу ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу арестовали.

Источник: Комсомольская правда

49-летнего начальника ФСИН Башкирии, генерала-майора внутренней службы Владислав Дзюбу арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.

Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН.

— Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в Следкоме.

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