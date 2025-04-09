В Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы

Выплаты производит региональное отделение Социального фонда России по Республике Крым. Ветераны получают деньги вместе с пенсией в беззаявительном порядке. Если человек имеет право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому, которое предусматривает более высокий размер.
Романовская напомнила, что по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, их вдовы, а также награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.
Помимо федеральных выплат сегодня осуществлены выплаты из бюджета Республики Крым.
«65 ветеранов, из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, а также лиц, награжденных медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.” ко Дню Победы из республиканского бюджета получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей», — добавила вице-премьер.
Кроме того, региональную выплату в размере 15 тысяч рублей получат 2481 инвалид войны I, II и III групп. Выплаты в размере 7 тысяч рублей предусмотрены для 5747 участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.
Общий объем перечисленных средств на региональные выплаты составил 194,2 миллионов рублей.