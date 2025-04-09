В Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы

Романовская напомнила, что по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, их вдовы, а также награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.