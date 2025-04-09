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Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО «НК “КазАвтоЖол” сегодня, 9 апреля 2025 года, обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Их проинформировали, что на автомобильных дорогах республиканского значения введен контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.

В «КазАвтоЖоле» уточнили, что контроль средней скорости действует на следующих участках:

  • Астана — Щучинск (ограничение 140 км/ч);
  • Астана — Павлодар (ограничение 140 км/ч);
  • Шымкент — Кызылорда (ограничение 110 км/ч);
  • Шымкент — Тараз (ограничение 110 км/ч);
  • Павлодар — Семей — Калбатау (ограничение 100−110 км/ч);
  • Уральск — граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);
  • Павлодар — граница РФ (Омск) (ограничение 100−110 км/ч).

«Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения», — призвали в нацкомпании казахстанцев.

О том, что в Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах, стало известно в апреле 2024 года.