Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список

Их проинформировали, что на автомобильных дорогах республиканского значения введен контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.
В «КазАвтоЖоле» уточнили, что контроль средней скорости действует на следующих участках:
- Астана — Щучинск (ограничение 140 км/ч);
- Астана — Павлодар (ограничение 140 км/ч);
- Шымкент — Кызылорда (ограничение 110 км/ч);
- Шымкент — Тараз (ограничение 110 км/ч);
- Павлодар — Семей — Калбатау (ограничение 100−110 км/ч);
- Уральск — граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);
- Павлодар — граница РФ (Омск) (ограничение 100−110 км/ч).
«Соблюдайте скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения», — призвали в нацкомпании казахстанцев.
О том, что в Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах, стало известно в апреле 2024 года.