В Ростовской области предпринимателя обвиняют в коммерческом подкупе

Предпринимателя из Новошахтинска обвиняют в коммерческом подкупе менеджера другой фирмы. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, директор организации передал сто тысяч конкуренту, чтобы тот отказался от гражданского иска и подписал мировое соглашение. Кстати, иск был связан с нарушением авторских прав при использовании программного обеспечения.
Но вместо желаемого результата директор оказался под следствием. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.