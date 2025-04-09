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В Ростовской области предпринимателя обвиняют в коммерческом подкупе

В Новошахтинске предприниматель заплатил 100 тысяч конкуренту за отказ от иска.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя из Новошахтинска обвиняют в коммерческом подкупе менеджера другой фирмы. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, директор организации передал сто тысяч конкуренту, чтобы тот отказался от гражданского иска и подписал мировое соглашение. Кстати, иск был связан с нарушением авторских прав при использовании программного обеспечения.

Но вместо желаемого результата директор оказался под следствием. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.