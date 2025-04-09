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Уже через 20 дней к уфимцам приедет ретропоезд «Паровоз Победы»

29 апреля в Уфу прибудет «Паровоз Победы».

Источник: Комсомольская правда

С 29 апреля ретропоезд «Паровоз Победы» совершит недельный тур по городам Приволжья. Состав преодолеет около трех тысяч километров, посетив Башкирию, Татарстан, Мордовию, Самарскую, Пензенскую и Ульяновскую области. Об этом рассказало Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Первой остановкой станет Уфа, где 29 апреля с 09:30 до 12:30 пройдут праздничные мероприятия. В составе поезда представлены девять платформ с уникальными экспонатами военной техники, включая автомобиль-амфибию, тяжелую бронетехнику, образцы стрелкового оружия и вагоны «Бессмертного полка».

Гостей ждет насыщенная программа: угощение солдатской кашей, раздача Георгиевских лент, выставка раритетного оружия, детский лазертаг и выступления творческих коллективов. Главной изюминкой станет возможность сделать памятные фотографии с легендарным паровозом «Лебедянка», оформленным в стилистике победного мая 1945 года.

Проект реализуется при поддержке профессиональных реконструкторов и творческих коллективов, которые создадут особую атмосферу праздника.

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