«Аварий не будет»: как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории

«Трубы старые, что сделать. У нас не было воды со второго по шестое апреля, день побыла и опять вот авария, опять на сутки. У меня стоит бочка двухсотлитровая, мы ее никогда не выливаем. Ванну еще набираем, ведра. Смотрю, когда предупреждают, и подготавливаюсь», — рассказывает жительница Евпатории Елена Гришина.