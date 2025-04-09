«Аварий не будет»: как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории

Проблемы с водоснабжением в городе существуют не первый год. Старые трубы, уложенные в 1963 году, периодически прорывает. По словам местных жителей, только за последние шесть месяцев авария на пересечении улиц Вольной и Белогубца происходит второй раз.
«Трубы старые, что сделать. У нас не было воды со второго по шестое апреля, день побыла и опять вот авария, опять на сутки. У меня стоит бочка двухсотлитровая, мы ее никогда не выливаем. Ванну еще набираем, ведра. Смотрю, когда предупреждают, и подготавливаюсь», — рассказывает жительница Евпатории Елена Гришина.
При этом горожане с пониманием относятся к сложностям и ограничениям во время строительства и ремонта, поскольку ожидают, что конечный результат исправит ситуацию с водой в городе.
«Пусть строят, мы за. Даже если будут отключения, ничего. Мы справимся, мы готовы. Главное конечная цель», — рассказывает евпаторийка Зоя Скульбедина.
Подрядчик, который занимается строительством нового водовода, объясняет, что частые аварии происходят не только из-за изношенности сетей, но и из-за резких перепадов давления в трубах.
«В старом водопроводе в связи с большой протяженностью сетей заходит два бара. До конца города доходит только единица. Идут очень большие потери по давлению. Поэтому, если человеку не хватает в конце города давления, значит, его надо поднять в начале», — уточняет Павел Кирпичников.
Вода в старые сети поступает со стороны въезда в город. Новый трубопровод подключают с другого конца. Таким образом систему закольцуют. Давление выровняется, а возможные аварийные работы в будущем будут протекать гораздо быстрее и без существенных ограничений, заверил Павел Кирпичников.
«Сделаем одно давление. Будет меньше прорывов, меньше ремонтных работ. Сети дольше прослужат. По гарантии их срок 100 лет», — уточняет подрядчик.
Готовность нового водовода — 68%. Общая протяженность — 12 километров. Работы планируют завершить в декабре текущего года. Параллельно в городе строят новый накопительный резервуар и насосную станцию.
«У нас было четыре резервуара объемом 10 тысяч кубических метров. Построили еще один на 12,5. То есть теперь будет больше чистой воды в запасе на аварийный случай», — рассказывает Павел Кирпичников.
А вот насосная станция готова на 60%. Первый запуск планируют осуществить в июне. Если специалисты удостоверятся, что объект можно вводить в эксплуатацию, старую систему перекачки воды отключат на реконструкцию до сентября. После подключения обоих комплексов в городе также увеличится запас мощностей для качественного водоснабжения, добавил подрядчик.
Новый водовод строят по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На работы выделили больше двух миллиардов рублей.
Кроме того, в Евпатории ремонтируют еще около 12 километров магистрального водовода и порядка 12 километров сетей, снабжающих водой поселки Новоозерное и Мирный, рассказал ранее гендиректор «Воды Крыма» Максим Новик в эфире радио «Спутник в Крыму». Эти сети планируют привести в порядок за три года.