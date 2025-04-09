Белгидромет сказал, можно ли доверять прогнозам погоды в приложениях и интернете. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучила начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко.
Специалист, отвечая на вопрос о том, можно ли доверять прогнозам погоды в интернете и онлайн-прогнозам в приложениях, ответила следующее:
— Непонятно, кто их составляет, и, если говорить о том, какие прогнозы у нас в смартфонах и интернете, это, как правило данные численных моделей, то есть рассчитанные по определенным формулам значения, которые выкладываются без корректировки специалиста, без анализа специалиста.
Она добавила, что как модель рассчитала, то так оно и есть. Вместе с тем Четырко обратила внимание, что численное моделирование сейчас достигло больших высот. Однако остается процессы, которые численные модели не могут предсказать.
— И я вам скажу, что для меня лично развитие этих погодных сервисов и интернет-платформ погодных — очень большая проблема. Я ее вижу, — подчеркнула представитель Белгидромета.
По ее словам, на указанных сервисах и платформах нет самой важной информации: предупреждений об опасных гидрометеорологических явления. Четырко добавила, что очень часто люди не осведомлены об угрозе опасных явлений. Она также отметила, что часто происходят и разрушения, и человеческие жертвы.
— И когда потом общаешься, люди говорят: «Так, а где предупреждение, я не видел» у себя в телефоне предупреждения. При том, что Белогидромет сразу после составления прогноза размещает в свободный доступ все предупреждения. Мы размещаем их на все наши сайты, в социальные сети и мессенджеры.
Специалист также заметили, что у Белгидромета есть мобильное приложение «Погода в кармане», где публикуются предупреждения об опасности, есть и функция оповещения.
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