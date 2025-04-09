Белгидромет сказал, можно ли доверять прогнозам погоды в приложениях и интернете

— И когда потом общаешься, люди говорят: «Так, а где предупреждение, я не видел» у себя в телефоне предупреждения. При том, что Белогидромет сразу после составления прогноза размещает в свободный доступ все предупреждения. Мы размещаем их на все наши сайты, в социальные сети и мессенджеры.