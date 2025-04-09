В Ростовской области ЗАГС зарегистрировал 69 двоен

А в Багаевском районе родились первые двойняшки. Это стало настоящим праздником для семьи Тарасенко. Причем двойня оказалась королевской — родились девочка и мальчик. Малыши появились на свет в многодетной семье. И стали четвертым и пятым ребенком. Крох назвали Александром и Екатериной.