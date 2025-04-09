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В Ростовской области ЗАГС зарегистрировал 69 двоен

В Багаевском районе родились первые двойняшки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с января по март этого года ЗАГС зарегистрировал 69 двоен. Такая информация появилась на сайте регионального правительства.

А в Багаевском районе родились первые двойняшки. Это стало настоящим праздником для семьи Тарасенко. Причем двойня оказалась королевской — родились девочка и мальчик. Малыши появились на свет в многодетной семье. И стали четвертым и пятым ребенком. Крох назвали Александром и Екатериной.

— Желаем деткам крепкого здоровья и крепкой дружбы! — говорится в сообщении.