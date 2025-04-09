Власти решили бороться с фонограммой на выступлениях артистов

А с 1 июля 2025 года для организаторов, которые решатся на честный формат живого исполнения, появятся дополнительные бонусы: 30-процентная скидка на размещение рекламы таких концертов на телеканалах и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК), а также бесплатная трансляция живых и частично живых концертов на телеканалах и радиостанциях НТРК — при условии, что худсовет канала даст положительное заключение.