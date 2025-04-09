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Власти решили бороться с фонограммой на выступлениях артистов

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). Правительство Узбекистана решило всерьёз взяться за проблему, которую давно обсуждают как поклонники музыки, так и сами исполнители — повсеместное использование фонограммы на концертах.

Источник: Vaib.Uz

Новый документ направлен на ограничение использования фонограммы и стимулирование живого исполнения.

Согласно постановлению правительства, с 1 мая 2025 года на всех концертно-зрелищных мероприятиях, финансируемых за счёт государственного и внебюджетных средств, использование фонограммы будет поэтапно ограничиваться.

Кроме того, организаторы будут обязаны откровенно информировать публику: на афишах и в рекламных материалах должно быть чётко указано, будет ли концерт с живым исполнением, с живым вокалом при использовании фонограммы или же полностью фонограммный.

Правительство также пересматривает подход к государственным наградам в сфере искусства. Теперь при рассмотрении кандидатур на звания «Народный артист», «Заслуженный артист» и «Народный певец», Министерство культуры будет в первую очередь учитывать способность артиста выступать вживую.

А с 1 июля 2025 года для организаторов, которые решатся на честный формат живого исполнения, появятся дополнительные бонусы: 30-процентная скидка на размещение рекламы таких концертов на телеканалах и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК), а также бесплатная трансляция живых и частично живых концертов на телеканалах и радиостанциях НТРК — при условии, что худсовет канала даст положительное заключение.

Также планируется, что раз в квартал во всех регионах страны будет проводиться «Неделя живого исполнения», чтобы артисты могли продемонстрировать свои настоящие вокальные и музыкальные способности.

Власти уверены, что такие меры помогут повысить качество концертной деятельности, вернуть доверие зрителей и вдохнуть новую жизнь в узбекскую эстраду.