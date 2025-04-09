Участок дороги в Белорецком районе Башкирии закрыли из-за паводка

Сегодня, 9 апреля, в Белорецком районе Башкирии перекрыли дорогу. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления дорожного хозяйства региона.
С 17:30 власти ограничили движение для всех видов транспорта с 28 по 30 километр дороги Инзер-Нукатово-Аисово.
Ограничения связаны с подъемом уровня паводковых вод. Они ориентировочно продлятся трое суток — до 10:00 18 апреля.
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