Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре на один день закроют Ботанический сад

Ботанический сад в Краснодаре обработают от вредителей 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на один день закроют Ботанический сад им. И. С. Косенко. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Ботанический сад не будет работать 10 апреля с 8:00 до 17:00. На всей территории проведут обработку от вредителей.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’рассказывала о том, что в Ботаническом саду Краснодара расцвели 150 тысяч тюльпанов. Такая масштабная высадка цветов — это часть сезонной выставки под названием «Тюльпаномагия». Ее провели с 4 по 6 апреля.

Посетителям сада показали распустившиеся тюльпаны и подготовили для них аудиогид «Язык цветов». Гостям выставки рассказали о символике разных сортов и их значении в истории и культуре.