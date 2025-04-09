В Краснодаре на один день закроют Ботанический сад

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’рассказывала о том, что в Ботаническом саду Краснодара расцвели 150 тысяч тюльпанов. Такая масштабная высадка цветов — это часть сезонной выставки под названием «Тюльпаномагия». Ее провели с 4 по 6 апреля.