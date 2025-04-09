В Краснодаре на один день закроют Ботанический сад им. И. С. Косенко. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Ботанический сад не будет работать 10 апреля с 8:00 до 17:00. На всей территории проведут обработку от вредителей.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’рассказывала о том, что в Ботаническом саду Краснодара расцвели 150 тысяч тюльпанов. Такая масштабная высадка цветов — это часть сезонной выставки под названием «Тюльпаномагия». Ее провели с 4 по 6 апреля.
Посетителям сада показали распустившиеся тюльпаны и подготовили для них аудиогид «Язык цветов». Гостям выставки рассказали о символике разных сортов и их значении в истории и культуре.