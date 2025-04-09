Волгодонские атомщики установили новый рекорд на AtomSkills-2025

В Екатеринбурге завершился десятый чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2025. На его площадках собралось свыше 2000 участников и экспертов, которые соревновались в 44 компетенциях. Сотрудники Ростовской АЭС завоевали на соревнованиях золотую и три серебряные медали.
Работники цеха централизованного ремонта триумфально выступили в командной компетенции «Промышленная механика и монтаж». «Серебро» в компетенции «Управление качеством» в составе сборной команды электроэнергетического дивизиона завоевала инженер отдела управления качеством атомной станции Юлия Боголепова.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Александр Годунов, оператор реакторного отделения реакторного цеха второй очереди, завоевал третью серебряную медаль в индивидуальной компетенции «Машинное обучение и большие данные», пополнив тем самым копилку наград предприятия.
— Наши сотрудники достойно выступили на чемпионате AtomSkills в этом юбилейном для атомной отрасли году. Еще никогда мы не привозили сразу четыре медали с главного профессионального соревнования Росатома. Это показатель высокого уровня мастерства и подготовки к чемпионату. Но я уверен, что этот рекорд долго не продержится и будет в ближайшее время побит, потому что на Ростовской атомной станции работают амбициозные сотрудники и высококвалифицированные специалисты, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Всего же командой концерна было завоевано 35 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.