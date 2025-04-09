Волгодонские атомщики установили новый рекорд на AtomSkills-2025

— Наши сотрудники достойно выступили на чемпионате AtomSkills в этом юбилейном для атомной отрасли году. Еще никогда мы не привозили сразу четыре медали с главного профессионального соревнования Росатома. Это показатель высокого уровня мастерства и подготовки к чемпионату. Но я уверен, что этот рекорд долго не продержится и будет в ближайшее время побит, потому что на Ростовской атомной станции работают амбициозные сотрудники и высококвалифицированные специалисты, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.