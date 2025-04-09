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В Омске ветеран ВОВ Дмитрий Рохин отметил 105-летие

В день рождения ветерана навестил главврач поликлиники прикрепления, чтобы проверить самочувствие.

Источник: Комсомольская правда

6 апреля старейшему жителю Омска, ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Рохину исполнилось 105 лет. С этим знаменательным событием его поздравили главный врач Городской поликлиники № 4 Алексей Романов и заместитель по медицинской части Оксана Кирьянова, посетившие юбиляра на дому.

Дмитрий Алексеевич, несмотря на свой почтенный возраст, полон энергии и оптимизма. Он с гордостью продемонстрировал гостям свою обширную библиотеку. По сей день ветеран полон сил и энергии, а любимым занятием являются кроссворды, которые всегда лежат на его кухонном столе. Секрет долголетия ветерана, по его словам, — это ежедневные прогулки на свежем воздухе и забота о собственном здоровье.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Дмитрий Алексеевич регулярно проходит осмотр у участкового врача-терапевта и узких специалистов.

Ранее мы писали, что ветераны ВОВ, живущие в Омске, станут почетными гражданами Омска.