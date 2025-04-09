В Омске ветеран ВОВ Дмитрий Рохин отметил 105-летие

Дмитрий Алексеевич, несмотря на свой почтенный возраст, полон энергии и оптимизма. Он с гордостью продемонстрировал гостям свою обширную библиотеку. По сей день ветеран полон сил и энергии, а любимым занятием являются кроссворды, которые всегда лежат на его кухонном столе. Секрет долголетия ветерана, по его словам, — это ежедневные прогулки на свежем воздухе и забота о собственном здоровье.