Последние новости к вечеру 9 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 апреля 2025 года.
Дарчиев рассказал, что будут обсуждать РФ и США в Стамбуле
На переговорах в Стамбуле Москва поднимет вопросы возврата дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. Посол в Вашингтоне отметил, что уже достигнуты договоренности по банковскому обслуживанию дипмиссий.
Адвокат генерала Попова заявил о его возвращении на СВО
Бывший командующий 58-й гвардейской армией отправится на СВО по его просьбе, сообщил адвокат обвиняемого. По информации СМИ, Попов поедет на фронт как командир одного из отрядов «Шторм Z», сформированного из подследственных и осужденных.
Песков прокомментировал задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
Песков назвал действия Парижа недопустимыми и нарушающими Венскую конвенцию. Сотрудницу МИДа задержали 6 апреля в аэропорту Шарля де Голля, изъяв у нее телефон и ноутбук. Представители консульства ждали доступа к ней почти 7 часов.
На фоне обвала рынков сменилась самая дорогая компания мира
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО
Актера освободили из колонии в Белгородской области, он уже отбыл в Москву. Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП с октября 2020 года. Суд удовлетворил ходатайство об УДО 24 марта, решение вступило в силу 9 апреля.