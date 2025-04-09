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Последние новости к вечеру 9 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 апреля 2025 года.

Дарчиев рассказал, что будут обсуждать РФ и США в Стамбуле

Источник: РИА "Новости"

На переговорах в Стамбуле Москва поднимет вопросы возврата дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. Посол в Вашингтоне отметил, что уже достигнуты договоренности по банковскому обслуживанию дипмиссий.

Адвокат генерала Попова заявил о его возвращении на СВО

Источник: РИА "Новости"

Бывший командующий 58-й гвардейской армией отправится на СВО по его просьбе, сообщил адвокат обвиняемого. По информации СМИ, Попов поедет на фронт как командир одного из отрядов «Шторм Z», сформированного из подследственных и осужденных.

Песков прокомментировал задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Источник: Zuma/TASS

Песков назвал действия Парижа недопустимыми и нарушающими Венскую конвенцию. Сотрудницу МИДа задержали 6 апреля в аэропорту Шарля де Голля, изъяв у нее телефон и ноутбук. Представители консульства ждали доступа к ней почти 7 часов.

На фоне обвала рынков сменилась самая дорогая компания мира

Источник: AP 2024

Акции Apple за четыре сессии упали на 23% из-за пошлин Трампа, и самой дорогой компанией мира стала Microsoft. По итогам торгового дня 8 апреля капитализация Microsoft достигла $2,64 трлн, у Apple — $2,59 трлн.

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО

Источник: РИА "Новости"

Актера освободили из колонии в Белгородской области, он уже отбыл в Москву. Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП с октября 2020 года. Суд удовлетворил ходатайство об УДО 24 марта, решение вступило в силу 9 апреля.