В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам

РЯЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Законопроект о защите женщин от склонения к абортам разработали в Воронежской области, он поступит на рассмотрение депутатам региональной думы, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Усилим профилактику абортов по нескольким направлениям. Проведем тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве, подготовим материалы о мерах поддержки беременных и семей с детьми… Также мы разработали региональный закон о защите женщин от склонения к аборту. Его скоро рассмотрят депутаты областной думы», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2024 году 1400 жительниц региона хотели прервать беременность. Из них только 36% сохранили ребенка.
По данным пресс-службы правительства региона, разработаны проекты региональных законов о защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности и о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях. Предлагается установить ответственность за склонение женщины к аборту, уточняется на официальном портале органов власти региона.