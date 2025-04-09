В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам

«Усилим профилактику абортов по нескольким направлениям. Проведем тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве, подготовим материалы о мерах поддержки беременных и семей с детьми… Также мы разработали региональный закон о защите женщин от склонения к аборту. Его скоро рассмотрят депутаты областной думы», — написал Гусев в своем Telegram-канале.