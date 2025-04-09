Ученые подсчитали денежный эквивалент счастью от владения питомцем

Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от владения домашним животным. Эксперты опросили более двух с половиной тысяч семей, у которых есть питомцы, и на основе полученных ответов составили модель «подхода к удовлетворенности жизнью». Эта методология была разработана экономистами и используется для определения неявной стоимости различных факторов или событий.
Результаты работы, которые опубликовало издание Daily Mail, показали, что, если перевести связанное с домашними животными жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составит около 70 тысяч стерлингов — 7,6 миллиона рублей — в год по сравнению с одинокой жизнью.
«Мы считаем, что эти показатели реалистичны и могут быть использованы в медицинской практике и политике, направленной на повышение благополучия и удовлетворенности жизнью людей, у которых есть домашние животные», — заключили ученые.
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