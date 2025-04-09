Ученые подсчитали денежный эквивалент счастью от владения питомцем

Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от владения домашним животным. Эксперты опросили более двух с половиной тысяч семей, у которых есть питомцы, и на основе полученных ответов составили модель «подхода к удовлетворенности жизнью». Эта методология была разработана экономистами и используется для определения неявной стоимости различных факторов или событий.