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Ученые подсчитали денежный эквивалент счастью от владения питомцем

Исследователи узнали, как сделать человека счастливее. Оказывается, что для чувства, будто он выиграл более 70 миллионов рублей, нужно завести собаку или кошку.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Женщина в розовой куртке смотрит на собаку
Источник: РИА "Новости"

Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от владения домашним животным. Эксперты опросили более двух с половиной тысяч семей, у которых есть питомцы, и на основе полученных ответов составили модель «подхода к удовлетворенности жизнью». Эта методология была разработана экономистами и используется для определения неявной стоимости различных факторов или событий.

Результаты работы, которые опубликовало издание Daily Mail, показали, что, если перевести связанное с домашними животными жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составит около 70 тысяч стерлингов — 7,6 миллиона рублей — в год по сравнению с одинокой жизнью.

«Мы считаем, что эти показатели реалистичны и могут быть использованы в медицинской практике и политике, направленной на повышение благополучия и удовлетворенности жизнью людей, у которых есть домашние животные», — заключили ученые.

Ранее психолог развеяла миф о том, что большие деньги приносят много счастья.