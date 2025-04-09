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В Шахтах мужчину подозревают в покушении на убийство друга

44-летний шахтинец напал на друга с топором.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 49-летнего знакомого. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт. И 44-летний дончанин нанес другу топором удары в область головы. К счастью, потерпевший выжил. И ему оказали медицинскую помощь.

А его товарища задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

— В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении ведомства.