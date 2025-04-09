В Шахтах мужчину подозревают в покушении на убийство друга

В Шахтах задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 49-летнего знакомого. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт. И 44-летний дончанин нанес другу топором удары в область головы. К счастью, потерпевший выжил. И ему оказали медицинскую помощь.
А его товарища задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
— В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении ведомства.