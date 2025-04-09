Слюсарь рассказал, почему остановили аукцион на капремонт донской библиотеки

Многие не понаслышке знают, что Донская государственная публичная библиотека, хранящая более 5 миллионов книг, является настоящей архитектурной жемчужиной Ростова. В 2025 году библиотека начнет новую главу своей истории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Здание, достроенное в 1994 году, за три десятилетия ни разу не видело капитального ремонта и требует модернизации.
— Мы не можем ждать, пока здание станет аварийным, — отметил глава региона. — Но подход к реконструкции должен быть особенно вдумчивым, ведь это не просто библиотека, а настоящий культурный центр региона.
Особенностью предстоящего преобразования станет открытый диалог с жителями. Так, министерства культуры и строительства проведут серию встреч с ростовчанами. Также будут учтены мнения экспертного сообщества, проект доработают с учетом современных потребностей посетителей.
— Наша задача — сохранить культурное достояние, сделав его ещё более доступным и комфортным для ростовчан, — отметил Юрий Слюсарь.
Сегодня библиотека, являющаяся старейшим книгохранилищем Юга России и крупнейшей среди центральных библиотек страны, продолжает оставаться важным информационным и общественным центром. После реконструкции она сможет соответствовать всем современным стандартам, сохранив при этом свою уникальную идентичность.