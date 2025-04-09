В Госдуме объяснили сбои в работе бота, маркирующего каналы в Telegram

«@Trustchannelbot действует в строгом соответствии с российским законодательством и правилами Telegram. Но это не мешает другим иноагентам утверждать, что бот получает доступ к списку всех подписчиков канала и даже их контактным данным. На самом деле через API можно узнать только список пользователей с правами администраторов и общее количество подписчиков», — рассказал парламентарий.