В Госдуме объяснили сбои в работе бота, маркирующего каналы в Telegram

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сбои в работе бота, с помощью которого можно маркировать каналы в Telegram, связаны с техническими трудностями, вызванными большим количеством желающих получить маркировку, но скоро всё наладят, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, рассказал ранее Горелкин. Он отметил, что для получения отметки «А⁺» необходимо воспользоваться специальным ботом. По его словам, инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате появляется отметка слева от названия Telegram-канала.
«Хочу успокоить всех, кто переживает, почему отметка “А⁺” в профиле моего канала то появляется, то исчезает. Сейчас у бота технические трудности, вызванные большим количеством желающих получить маркировку, но скоро всё снова будет хорошо. Назло иноагентам, которых история с регистрацией каналов очень жестко триггерит», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Также депутат напомнил, что по закону контакты владельца и администраторов канала необходимо предоставить сервису «Госуслуги» еще на этапе подачи заявления о регистрации, а бот просто сверяет эти данные.
«@Trustchannelbot действует в строгом соответствии с российским законодательством и правилами Telegram. Но это не мешает другим иноагентам утверждать, что бот получает доступ к списку всех подписчиков канала и даже их контактным данным. На самом деле через API можно узнать только список пользователей с правами администраторов и общее количество подписчиков», — рассказал парламентарий.