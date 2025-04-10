На Куршской косе заработали камеры видеофиксации скорости

На дорогах Куршской косы установили камеры видеофиксации скоростного режима. Об этом в среду, 9 апреля, сообщил директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина в эфире радио «КП-Калининград».
Водители часто лихачат и создают угрозу животным в национальном парке. Камеры стоят на косе уже полтора месяца. В ближайшее время видеонаблюдение также появится на КПП.
«Это необходимо, чтобы водители не пересекали сплошную линию и не создавали коллапс. Есть граждане, которые торопятся, выезжают на встречную полосу», — подчеркнул Калина.
На косе также планируют контролировать парковку автомобилей. По территории нацпарка будет ездить специальный автомобиль с системой мобильной видеофиксации.
«Поэтому машины лучше ставить на наших парковочных местах и не нарушать правила дорожного движения», — отметил директор учреждения.
На косе взимаются штрафы за нарушение правил посещения. Как рассказал Анатолий Калина, их число зависит от количества туристов. Сейчас в неделю инспекторы оформляют порядка семи штрафов. Летом же — по 60 протоколов еженедельно.
Максимальный размер штрафа составляет 4 000 рублей. На него можно попасть за разжигание костра, выгул собаки без поводка или кормление животных. При оплате в течение определённого периода предоставляется скидка в 50%. Как отметил Калина, федеральное правительство рассматривает вопрос о повышении штрафов.
На Куршской косе водитель врезался в дерево из-за выбежавшей на дорогу косули.