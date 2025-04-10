На Куршской косе заработали камеры видеофиксации скорости

Максимальный размер штрафа составляет 4 000 рублей. На него можно попасть за разжигание костра, выгул собаки без поводка или кормление животных. При оплате в течение определённого периода предоставляется скидка в 50%. Как отметил Калина, федеральное правительство рассматривает вопрос о повышении штрафов.