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Животное, способное к фотосинтезу: как выглядит морская овечка

Это милое существо приобрело такую особенность за счет питания водорослями. Подробнее — в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В прибрежных водах Юго-Восточной Азии обитает необычное морское существо, которое в последние годы привлекло внимание как биологов, так и широкой аудитории в интернете. Речь идет о морской овечке (Costasiella kuroshimae) — миниатюрном моллюске, напоминающем овцу из мультфильмов, но обладающем уникальными особенностями.

Размер такой взрослой особи не превышает пять миллиметров. Необычное название существо получило благодаря отросткам на спине, похожим на пушистую шерсть, и паре щупалец, напоминающих ушки или рога.

Главная биологическая особенность Costasiella kuroshimae — способность к фотосинтезу. Морская овечка питается водорослями, извлекая из них хлоропласты и встраивая их в свои клетки. Такой механизм, известный как клептопластия, позволяет животному преобразовывать солнечный свет в энергию, как это делают растения.

Подобная способность у видов встречается крайне редко, из-за чего существо привлекает ученых. Биологи надеются, что изучение этих процессов поможет глубже понять эволюцию живых организмов и откроет новые перспективы в области биоинженерии и альтернативной энергетики.

Морская овечка обитает преимущественно в тропических водах у берегов Японии, Филиппин и Индонезии. Чаще всего ее можно встретить в зарослях зеленых водорослей Avrainvillea, которые служат и источником питания, и укрытием от хищников.

Ученые подчеркивают, что такие виды, как морская овечка, особенно уязвимы к изменениям климата и загрязнению вод. Исследователи призывают обратить внимание на необходимость защиты морской среды, в том числе ее самых мелких и малоизученных обитателей.

Ранее ученые обнаружили загадочного светящегося моллюска в Тихом океане.