Животное, способное к фотосинтезу: как выглядит морская овечка

Главная биологическая особенность Costasiella kuroshimae — способность к фотосинтезу. Морская овечка питается водорослями, извлекая из них хлоропласты и встраивая их в свои клетки. Такой механизм, известный как клептопластия, позволяет животному преобразовывать солнечный свет в энергию, как это делают растения.