Почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи

«Верующим христианам было бы неправильно провести этот день, не окунувшись в пасхальную радость, проигнорировав главный праздник и продолжая заниматься обычными делами, как будто его нет. Если человек истинно христианин, то он стремится провести пасхальную ночь или утро в храме, побыть вместе с родными и близкими и разделить праздничную трапезу. В этот день странно ходить с хмурым лицом, унывать и жаловаться. Правильно воспринимать праздник радостно — возликовать, чтобы сердце наполнилось весельем и прославило воскресшего Спасителя», — заключил священник.