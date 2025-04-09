«СОЧ и СОР — отменить нельзя оставить»: родители в Узбекистане требуют пересмотра школьной системы оценивания

Система, в которой четвертная оценка формируется почти полностью из трёх контрольных работ — двух СОРов (суммативное оценивание за раздел) и одной СОЧ (суммативное оценивание за четверть) — вызывает резкое недовольство. Причём не только из-за нагрузки, но и из-за бессмысленности учёбы в течение четверти, как утверждают родители.
«Ребёнок может прийти на урок пару раз за четверть, сдать СОЧ и СОР — и получить нормальную оценку. А те, кто реально работал всё время, но не справился с контрольной, автоматически проваливаются. Это что, справедливо?» — пишут авторы петиции.
Что не так с системой
Суть нынешней системы оценивания в школах вызывает множество нареканий. Основная проблема в том, что 90% итоговой оценки за четверть формируется исключительно на основе трёх контрольных работ — двух СОРов и одной СОЧ. Остальная работа ученика, включая участие на уроках, домашние задания и посещаемость, влияет всего лишь на 10% оценки. Это обесценивает повседневные усилия школьников и делает систему несправедливой по отношению к тем, кто стабильно работает на протяжении всей четверти.
Кроме того, вопросы вызывает и качество самих контрольных заданий. Родители и учителя нередко сталкиваются с тем, что в тестах встречаются двусмысленные формулировки, либо несколько вариантов ответов оказываются правильными сразу, либо не подходит ни один. Такие ошибки ставят учеников в тупик и мешают объективной оценке их знаний.
Дополнительные сложности вызывает несоответствие заданий темам, которые реально были изучены в классе. Из-за нехватки педагогов или сдвига тем по программе ученики часто не проходят часть материала вовремя, однако контрольные работы остаются неизменными для всех. В результате дети вынуждены сдавать СОЧи и СОРы по темам, с которыми они не знакомы, что напрямую влияет на их успеваемость и мотивацию.
Стресс, давление и падение мотивации
Современная система школьных контрольных всё чаще становится причиной сильного стресса у детей. СОЧи нередко превращаются в полноценные экзамены под надзором представителей Министерства, что само по себе вызывает у учеников тревогу и напряжение.
Особенно тяжело, когда несколько таких контрольных назначаются на один день — в некоторых школах дети пишут по пять СОЧей подряд, и не каждый организм способен выдержать такую нагрузку. Родители рассказывают, что у детей на фоне переживаний начинает подниматься давление, некоторые теряют самообладание прямо во время работы.
Если школьник не справляется с контрольной, у него есть возможность её пересдать, но даже при успешной пересдаче оценка автоматически снижается на 30 процентов. Это лишает смысла саму попытку исправиться и лишь усиливает ощущение несправедливости.
В этих условиях у детей постепенно пропадает мотивация к учёбе, ведь они понимают: как бы ни старались на уроках, всё решают контрольные, в которых часто больше случайности, чем реальной оценки знаний. Неудивительно, что всё больше родителей называют происходящее издевательством и задаются вопросом — где в этой системе забота о детях и их будущем.
Однако, судя по всему, Министерство образования будет держать оборону до последнего, ведь отмена СОР и СОЧ — это уже посягательство на всю концепцию реформированной системы, которая внедрялась с большим усилием.
При этом министерству важно понимать, что петиция — это не просто жалоба, это индикатор того, что где-то система даёт сбой. Когда тысячи родителей, учителей и детей говорят в унисон, что «так нельзя», — это сигнал, который нельзя игнорировать.
Реформа ради реформы — это путь в никуда. Образование должно мотивировать, развивать и уважать труд ученика, а не сводиться к одной цифре в СОРе и СОЧе.