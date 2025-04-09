«СОЧ и СОР — отменить нельзя оставить»: родители в Узбекистане требуют пересмотра школьной системы оценивания

В этих условиях у детей постепенно пропадает мотивация к учёбе, ведь они понимают: как бы ни старались на уроках, всё решают контрольные, в которых часто больше случайности, чем реальной оценки знаний. Неудивительно, что всё больше родителей называют происходящее издевательством и задаются вопросом — где в этой системе забота о детях и их будущем.