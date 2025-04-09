Север Свердловской области засыпало снегом

Север Свердловской области завалило снегом, 9 апреля. Фотографиями заснеженных улиц с «КП-Екатеринбург» делится читатель Вячеслав.
— Вот такая обстановка сегодня в Североуральске! Снегом завалило дворы и улицы, — говорит Вячеслав.
При этом, в Североуральске сейчас сохраняется + 1 градус тепла.
Как сообщает Уральский Гидрометцентр, зона снегопадов распространилась в стороне Серов — поселок Гари, а также севернее. Было зафиксировано, что выпало 14 миллиметров осадков.
Также снежный покров вновь появился в Карпинске и Серове. Как уточняется, в Серове выпало 3 сантиметра. В Карпинске — десять. В Североуральске — 18 сантиметров, а в Туринске аж 26.