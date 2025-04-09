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Север Свердловской области засыпало снегом

На север Свердловской области обрушились снегопады.

Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 46% 764 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Север Свердловской области завалило снегом, 9 апреля. Фотографиями заснеженных улиц с «КП-Екатеринбург» делится читатель Вячеслав.

— Вот такая обстановка сегодня в Североуральске! Снегом завалило дворы и улицы, — говорит Вячеслав.

При этом, в Североуральске сейчас сохраняется + 1 градус тепла.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, зона снегопадов распространилась в стороне Серов — поселок Гари, а также севернее. Было зафиксировано, что выпало 14 миллиметров осадков.

Также снежный покров вновь появился в Карпинске и Серове. Как уточняется, в Серове выпало 3 сантиметра. В Карпинске — десять. В Североуральске — 18 сантиметров, а в Туринске аж 26.